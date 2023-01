Lazio-Empoli, le probabili formazioni: i possibili cambi di Sarri

Dopo la brutta sconfitta rimediata al Via del Mare contro il Lecce, la Lazio torna in campo nel weekend per la prima del nuovo anno all'Olimpico. Domenica ore 15 arriva l'Empoli reduce dal pareggio sul campo dell'Udinese. Sarri ha chiesto e vuole vedere una reazione dopo la pessima figura di mercoledì. Non tantissimi cambi rispetto alla scorsa partita. Difesa verso la conferma in blocco. A centrocampo Vecino verso una maglia da titolare al posto di Basic. Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina. Davanti Immobile supportato da Pedro e Zaccagni in vantaggio su Felipe Anderson. Il brasiliano ha preso un colpo alla schiena ma può scalare posizioni nelle prossime ore.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti