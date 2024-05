Lazio-Empoli, le probabili formazioni: il sostituto di Luis Alberto

Dopo il pareggio di Monza, la Lazio torna in campo per blindare un posto in Europa. Biancocelesti impegnati domenica nel lunch match contro l'Empoli di Nicola in piena lotta salvezza. Tra dubbi e infortuni, Tudor studia il miglior undici da mandare in campo. Mandas in vantaggio su Provedel per difendere i pali. In difesa Patric non preoccupa e il mister spera anche nel reintegro di Casale per completare la linea assieme a Romagnoli. Gila ancora ai box. Sulle fasce Marusic e Lazzari i favoriti con Kamada e Guendouzi in mezzo al campo. Vecino prova a insidiarli dopo il gol all'U-Power Stadium. Luis Alberto fuori dai convocati. A supporto di Immobile, in vantaggio su Castellanos, ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. A disp.: Provedel, Renzetti, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Vecino, Isaksen, Pedro, Gonzalez, Castellanos. All.: Tudor.

EMPOLI (3-4-1-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Marin, Pezzella; Fazzini; Niang, Cambiaghi. All.: Nicola