Lazio-Empoli, Nicola in conferenza: "Maestrelli? La storia parla da sola, credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida persa contro la Lazio, Nicola è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dell'Empoli. Queste le parole del tecnico: “Della prestazione sono soddisfatto, è mancato il gol per raggiungere un risultato che secondo me l’Empoli avrebbe meritato. Quello che mi interessa preparare la prossima partita coscienti che l’Empoli ha giocato per cercare di vincere. Abbiamo incontrato una squadra qualitativa. Un’autocritica è che possiamo migliorare sotto rete, ma neanche bisogna perdersi troppo in maniera morbosa perché perdi spensieratezza. La squadra di Maestrelli credo che sia una storia che parli da sola, credo che ci sia una parte del moderno in cui vogliamo vedere quella del passato. La festa era molto bella oggi, l’ho apprezzata meno perché vesto i colori dell’Empoli. Luperto è cresciuto molto, professionista esemplare. Oggi al di là di quello che poteva essere lo stato di diffida, ha preso una botta al polpaccio e quindi era meglio non rischiarlo”.

“Ciò che posso dimostrare è la bontà del mio lavoro sia in corso d’opera sia all’inizio. Non posso scindere la persona, dove finisce la parte fisica e inizia la tattica. Non è un aspetto mentale, ma solo il dare il giusto valore al tipo di partita che fai. Poi sempre la dedizione che fa la differenza. Dalla mia squadra lo sto ottenendo abbiamo messo in atto una rincorsa straordinaria. Abbiamo energie mentali da spendere, la prossima partita sarà importante e potrà determinare la salvezza”.

“Niang? Abbiamo in maniera logica costruito la partita in funzione di chi stava meglio in campo. Abbiamo finito con due attaccanti che sono due ali e possono essere anche due punte come Cambiaghi e Cancellieri. Caputo e Destro hanno avuto tutta la settimana piena, Niang ha avuto qualche problemino. Stiamo recuperando Cerri. Se potessi schiererei tutti attaccanti, ma ci deve essere una sorta di equilibrio. Oggi non avevo intenzione di schierare Niang perché non è al massimo della forma”.

“Saba? È un atleta e una persona che rimarrà nel cuore di molti allenatori, me compreso. È molto giovane e arriva da un’esperienza diversa, dalla Georgia a Empoli. Imparare la lingua e integrarsi con l’ambiente è difficile, ma ha una voglia pazzesca. Se avessi avuto un altro risultato l’avrei schierato. Sarà un prospetto importante secondo me”.

“Io solitamente mantengo il focus sulla preparazione della settimana. In certi momenti uno può non essere al top mentalmente perché la partita può essere determinante per il tuo futuro. Mi diverto in questi momenti, mi piace vedere l’emozione sul loro viso e quanto sacrificio hai messo per arrivare fino a li. Nello stesso identico modo in cui tu prepari ogni singola partita, si fa. Pensare che la prossima sarà definitiva per la salvezza, sarà importante per noi. Lo scontro diretto ci sarà anche tra un ipotetico Sassuolo-Cagliari, resto concentrato su di noi”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE