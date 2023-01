Lazio - Empoli, previsto un volo speciale per Olympia: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo due giorni a una data speciale per tutto i mondo Lazio. Il 9 gennaio la società sportiva Lazio compirà 123 anni di storia e sono tante le iniziative che si terranno anche nella giornata dell'8 gennaio all'Olimpico in occasione della gara contro l'Empoli. Tra le tante ce n'è una molto curiosa: come riportato nel match program biancoceleste domani l'aquila Olympia volerà per la prima volta con una GoPro che filmerà il suo volo in soggettivo.