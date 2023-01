Lazio - Empoli, tifosi furiosi: la squadra si avvicina, piovono fischi!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'epilogo di Lazio - Empoli è amarissimo. La squadra di Sarri, che si era portata sul doppio vantaggio e che sembrava in totale controllo della partita, ha subito prima il gol del 2-1 e poi, in pieno recupero, quello del pareggio. Al triplice fischio dell'arbitro, i tifosi hanno espresso tutta la propria insoddisfazione: la squadra si è avvicinata a distinti e tribuna per ringraziare i presenti per il sostegno dato nel corso dei 90'. In risposta, tuttavia, hanno avuto solamente fischi. Assordanti, e che lasciano ben intendere l'umore in casa Lazio.

