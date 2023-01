Lazio - Empoli, una maglia speciale e tante iniziative: il comunicato

Fonte: sslazio.it

Un volo lungo quasi 123 anni. La gara contro l’Empoli cadrà un giorno prima del 9 gennaio e le iniziative allo stadio per il compleanno della Lazio saranno diverse. Fin dal riscaldamento, quando i biancocelesti scenderanno in campo con una maglia celebrativa in occasione del compleanno e una scritta sul retro per sensibilizzare ancora una volta sulla lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. Presenti, presso il settore Distinti Sud Est, anche le squadre “Special for”, ragazzi con disabilità motoria, di Lazio ed Empoli, che domenica mattina disputeranno un’amichevole.

Anche tanta musica, ovviamente: Alan Donati, figlio dell’indimenticato Aldo, che canterà l’inno “So già du ore”. Non mancherà inoltre il violino elettrico di Andrea Casta, protagonista anche nell’intervallo della partita.

Quello dell’aquila Olympia sarà poi un volo particolarmente emozionante: per la prima volta infatti effettuerà il giro del campo con una GoPro che filmerà il suo volo in soggettiva. Il Presidente Lotito consegnerà infine una targa a Suor Paola D’Auria, icona laziale: “A Suor Paola, instancabile portabandiera dei valori della S.S. Lazio. Con l’affetto di tutto il popolo biancoceleste”.