Lazio - Empoli, Zanetti: "Biancocelesti quasi ingiocabili. La rosa? Aspettatevi sorprese..."

In conferenza dalla sala stampa dello stadio Carlo Castellani è intervenuto l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti, per presentare la sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma e valida per la diciassettesima giornata di Serie A:

"Normale che la Lazio, per quello che ha dimostrato, è una squadra centrata, a tratti ingiocabile, che abbina l'idea di calcio che tutti conosciamo del mister (Sarri, ndr) con tanti calciatori di talento. La Lazio è una squadra importante, è quasi superfluo parlarne. Non dobbiamo abbassarci troppo e portarci il pericolo in casa. Dobbiamo essere più cinici quando ci offriranno degli spazi e delle opportunità. Non abbiamo mai vinto a Roma? Speriamo di sfatare questo tabù, avevamo fatto un discorso simile a Udine ed è successo. Le partite vanno giocate, vogliamo farlo e abbiamo una condizione psicologica chiara. Possiamo non guardare la classifica, ragioniamo gara per gara sapendo che questa partita è stata preparata in un'ora e mezza. Rispetto all'Udinese hanno un grande centravanti (Immobile, ndr) che ha dei tempi straordinari a sa attaccare la profondità, cosa che faceva meno Beto. Dobbiamo sopperire questa cosa col reparto".

SITUAZIONE DELLA ROSA - "Ci mancherà Akpa, ma anche Haas. Henderson non ha molti minuti nelle gambe e Bandinelli, che per noi è molto importante, non sta benissimo perché non si allena con regolarità. Diventa difficile pensare che abbia più di tot minuti nelle gambe, in questo momento non stiamo benissimo. Probabilmente rivedremo qualche ragazzo che scalpita".