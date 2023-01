Lazio - Empoli, Zazzaroni: "I laziali pensavano che la partita fosse finita"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

A Pressing su Italia Uno il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del pareggio beffa subito dalla Lazio contro l'Empoli in pieno recupero: "Nel possesso continuo della Lazio contano molto le distrazioni che vengono pagate in maniera evidente. Inoltre verticalizza poco in questo momento, anche Immobile è servito poco. La partita di Lecce ha una sua storia, questo pareggio contro l'Empoli ha un altro risvolto: sul 2-0 all'80' pensi che la partita sia finita, in realtà l'han pensato anche i laziali secondo me. In quel momento non c'erano condizioni per l'Empoli per pareggiare e invece le hanno trovate. Il calcio è molto particolare, non è tutto spiegabile".