Lazio, Enrico Lotito a Sky: "Vogliamo dire la nostra. Sappiamo che sarà difficile"

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine del sorteggio per gli ottavi di Champions League, ai microfoni di SkySport, è intervenuto Enrico Lotito per commentare il verdetto dell'urna: "Come si affronta il Bayern? Sicuramente con la testa giusta e l’impegno giusto, è una delle squadre più difficili di questo sorteggio. Noi vogliamo dire la nostra, sappiamo che se siamo qui agli ottavi è per il merito che ci ha contraddistinti. L’impresa è difficile, ma con i nostri mezzi possiamo lottare fino alla fine"

"Stagione? Sicuramente in campionato non stiamo facendo un percorso longilineo, cercheremo di migliorare sappiamo che risalire la china sarà difficile, ma non vogliamo perdere il treno Champione e Europa. Speriamo di uscirne fuori al più presto".

