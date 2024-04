Lazio, Enrico Lotito e l'Academy in Brasile: "Ecco qual è il nostro obiettivo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Academy della Lazio in Brasile. Un progetto ambizioso quello della società, portato avanti in queste settimane grazie anche al sostegno di una rete di osservatori e collaboratori. Ad aver toccato con mano l'inizio di questo cammino è stato Enrico Lotito, in qualità di direttore generale del settore giovanile biancoceleste. Queste le sue parole riportate all'interno di un servizio dell'emittente brasiliana 'GloboPlay': "Vogliamo fare un'academy della Lazio in Brasile per creare una connessione tra questo Paese e l'Italia. Non vogliamo essere grandi solo nei nostri confini ma anche all'estero. Per aiutare questo processo abbiamo chiesto l'aiuto di un ex calciatore come Amarildo che ci assisterà in questo percorso".

Pubblicato il 20.04

