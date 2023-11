Lazio, equilibrio in zona Champions: l'andamento dopo la seconda giornata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La dodicesima giornata di Serie A è ormai alle spalle e in zona Champions è stato un turno quasi interlocutorio. La Fiorentina è l'unica squadra ad aver fatto bottino pieno contro una diretta pretendente come il Bologna, il Napoli l'altra a uscire sconfitta, mentre Milan, Roma e Lazio portano a casa un punto a testa.

Analizzando l'andamento delle sei squadre al momento tra la terza e la nona posizione in classifica, si può notare come dalla terza alla dodicesima giornata l'equilibrio è quasi estremo. Milan, Roma, Bologna e Lazio hanno totalizzato 17 punti, la Fiorentina 16 e il Napoli 15.

Praticamente le distanze attuali sono quasi totalmente dipendenti dalle prime due giornate in cui Milan e Napoli hanno fatto bottino pieno, mentre la Lazio ha fatto registrare un doppio stop tra Lecce e Genoa. Una consolazione per i biancocelesti è che nelle dieci giornate in esame hanno avuto il calendario peggiore e di conseguenza sulla carta avranno il cammino più soft nelle restanti sette conclusive del girone d'andata.