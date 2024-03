Lazio, Er Faina ne ha per tutti: "Sarri in confusione ma il primo responsabile è Lotito"

In casa Lazio è buio pesto. Dopo le sconfitte con Fiorentina e Milan la squadra di Sarri non riesce a rialzarsi e all'Olimpico cade contro l'Udinese che invece conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. Al termine della sfida questo il duro commento di Er Faina: "Prendere 2 gol in casa con l’Udinese in 3 minuti è una roba ridicola. Ora sarei curioso di sentire Sarri, se per vincere in casa contro l’Udinese di Perez, Giannetti, Ferreira, Kamara, Payero, Zarraga, Lovric, Pereyra, Lucca e Thauvin (prima di oggi in zona retrocessione) ci volevano “A” e “B” sul mercato. Palese che Sarri è in confusione totale. Rimane però, per me, il primo responsabile di questo fin qui disastroso campionato della Lazio, il presidente Lotito".