Lazio, Er Faina si sfoga: "Complimenti mister, oggi con Kamada..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è uscita sconfitta dall'Arechi: la Salernitana ha avuto la meglio e ha vinto 2-1 grazie ai gol di Kastanos e Candreva. Su X, l'ex Twitter, Damiano 'Er Faina' si è sfogato, in particolar modo contro Sarri. Non gli è piaciuta per niente la gestione della gara e la prestazione dei biancocelesti. Ecco le sue parole: "Sarri ha avuto 2 settimane per lavorare con praticamente quasi tutta la rosa a disposizione, proprio come piace a lui. Senza giocare ogni 3 giorni, senza nessuna trasferta da fare. Ed il risultato è perdere in rimonta contro l’ultima in classifica, che fin qui non aveva mai vinto in stagione? Complimenti mister, soprattutto per non accorgersi che giocare con Kamada oggi è stato come giocare in 10 per tutta la partita".