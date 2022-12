Lazio, Escalante cambia procuratore: ora è rappresentato da... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Cambiamenti in corso per Gonzalo Escalante. Il centrocampista di proprietà della Lazio, attualmente in prestito alla Cremonese, ha deciso di interrompere il rapporto col suo vecchio agente e affidare la gestione dei suoi interessi al Team You First. L’agenzia è la stessa che cura gli interessi di Luis Alberto, i due ora saranno rappresentati dagli stessi procuratori. A darne notizia è stata l’agenzia stessa attraverso un video condiviso su Instagram, questo il messaggio di benvenuto: “Orgoglioso di annunciare che Gonzalo Escalante si è unito a Team You First”.