Lazio eSports, domani il primo torneo amichevole: i dettagli

Niente spogliatoi, tifosi sugli spalti e pantaloncini macchiati dal verde del terreno di gioco. La Serie A per un po' cambierà volto, dal divano di casa. La Lazio diventa la Lazio eSports e domani (25 marzo, ore 20:30) affronterà il suo primo torneo di calcio virtuale su Fifa 20. Lo ha resto noto la società tramite un post pubblicato sui social: "Domani 25 Marzo live dalle 20.30 la #LazioeSports al torneo "Everybody Plays Home". Continuate a seguirci e controllate le storie per non perdervi i match della competizione in diretta Twitch". Non si tratta ancora del via ufficiale alla eSerie A - dovrebbe partire con la ripresa del campionato reale -, ma di una competizione amichevole divisa in due gironi. La Lazio eSports giocherà nel Gruppo B con Cagliari, Inter, Parma e Sassuolo; mentre il Gruppo A sarà composto da Atalanta, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Spal. Domani qui, su Lalaziosiamonoi.it, vi porteremo la diretta scritta degli incontri dei biancocelesti virtuali: per ora, la Lazio tornerà in campo solo attraverso a un monitor.

