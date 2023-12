Lazio, Fabiani a Sky: "In campionato abbiamo lasciato punti, dobbiamo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di CeC-comunication

Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Atletico Madrid e Lazio, valida per il primo posto del girone di Champions League. Nel pre partita, il direttore sportivo Fabiani è intervenuto ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “C’è sempre l’ambizione di fare meglio. Questo deve essere nel DNA di qualsiasi squadra, e la Lazio ha ambizioni. Sulla qualificazione in Champions dello scorso anno, Sarri è stato fin troppo umile. La squadra è arrivata seconda per suo merito, non per demerito degli altri”.

"È chiaro che tornare in Champions l'anno prossimo rimane l’obiettivo principale. Dobbiamo prestare attenzione in campionato perché abbiamo lasciato dei punti per strada che potevamo evitare. Si sa che quando si gioca tre volte a settimana su più fronti si fa tanta fatica a livello psico-fisico. Cercheremo in futuro di colmare questo gap che ci divide dalla zona Champions".