Lazio, Fabiani a Sky: "Sarri determinante. Tifosi? Si può discutere, ma..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Lazio-Feyenoord, ai microfoni di Sky Sport, per presentare la gara è intervenuto il ds Fabiani: “A parte che i contratti sono fatti per essere rispettati, credo che Sarri abbia ripetuto un concetto espresso un anno fa. Vuole chiudere qui, sta bene e ha trovato la sua dimensione. Sta facendo un qualcosa di straordinario, basta guardare lo scorso campionato. Quest’anno, al netto di una partenza difficile, ma c’è tempo per poter recuperare. Lui è un elemento determinante di questa squadra e per questa società”

“Conta più andare avanti in Champions o farla anche il prossimo anno? La Champions ti dà un’immagine straordinaria e la dobbiamo onorare al meglio, ma è vero che dobbiamo recuperare terreno in campionato. GIà domenica c'è un derby che vale molto per la città di Roma e per i punti in classifica"

"Tifosi? Intanto stiamo intorno ai 40mila spettatori, teniamo conto che è un giorno infrasettimanale. Lo zoccolo duro dei laziali non fa mai mancare il suo supporto, si può discutere ma questo è un tema che va trattato con tempo e nel tempo”.

