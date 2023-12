Lazio, Fabiani: "Guendouzi? È completo, non ci vorrà molto prima che..."

Guendouzì è una delle rivelazioni del mercato della Lazio, arrivato in estate dall’Olimpique Marsiglia che ora un po’ lo rimpiange. Il francese in poco tempo ha conquistato la fiducia di Sarri, della squadra e dei compagni tanto da essere ormai un titolare inamovibile. Le sue prestazioni sono un crescendo continuo e sorge spontanea la domanda: perché non gioca in nazionale? Deschamps al momento non lo ha mai chiamato, ma non si esclude che possa farlo in futuro. L’Equipe, per approfondire l’argomento, ha intervistato il direttore sportivo dei capitolini Angelo Fabiani che ha detto la sua sulla questione sottolineando anche quanto si sia integrato facilmente nella squadra. Queste le parole: “Al secondo giorno sembrava già un romano vero. È bravissimo a coprire il campo, ma è anche bravo a muovere la palla, oltre a essere un giocatore box-to-box. È un giocatore completo, fresco mentalmente, che gioca con una certa spensieratezza. Non ci vorrà molto prima che torni in Nazionale. Se Guendouzi corre, la Lazio corre, se lui non corre, la Lazio non corre. E lui corre molto".

Pubblicato il 30/12