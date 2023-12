Lazio, Fabiani: "Malumori? I bravi ragazzi li voglio da avversari, ben venga..."

A proposito dei malumori di cui si sente spesso parlare riguardo al gruppo in generale, ma anche in riferimento a alcuni singoli, il ds Fabiani ha voluto chiarire, nel corso della sua intervista ai microfoni ufficiali del club, come realmente stanno le cose all'interno dello spogliatoio: "Io non penso che un professionista a certi livelli si possa permettere delle debolezze o sentirsi appagato. Se così dovesse essere, verrà fuori quel metodo che però è un po più del bisturi. Oggi non ci sono queste avvisaglie. Malumori? Facciamo che io i bravi ragazzi li voglio come avversari, quando nello spogliatoio c’è un dibattito o una critica costruttiva li preferisco. Vicenda di Luis Alberto e il rinnovo? Partiamo dal presupposto che esistono due tipi di calcio: quello giocato e quello mediatico. Io mi occupo di quello giocato, anche se poi, se mi avventuro, ci sguazzo anche in quello mediatico. Paradossalmente uno a scadenza si deve riconquistare la pagnotta e dovrebbe offrire una performance superiore, sono situazioni di contorno che non trovano riscontro. Un rinnovo di contratto non è dato per statuto, lo si concerta tra le parti e non per questo se non dovesse accadere un professionista, che si ritiene tale, possa venire meno all’impegno. Questo non è il caso della Lazio, da quando sono qui non ho mai sentito nessuno lamentarsi e figuriamoci in un momento così particolare".

