Lazio, Fabiani media tra Lotito e Sarri: cosa è successo a Formello

RASSEGNA STAMPA - Gelo a Formello. Tra la crisi del periodo e un presidente irritato, c'è da trovare un punto di incontro, riscoprendo uno spirito coeso. Claudio Lotito sarebbe arrabbiato per le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa sul mercato. Ieri ha spiegato che il mercato non c'entrerebbe nulla per quello che sta succedendo alla sua Lazio. E che in tutti i club del mondo, gli acquisti vengono decisi dai dirigenti. Come riporta il Corriere dello Sport, se l'anno scorso era il patron a modulare, questa volta tocca al diesse Fabiani a mediare tra i due. La freddezza del presidente è totale «Ero a Paestum, non so cosa abbia detto e come. E poi abbiamo un direttore, se ne occuperà lui. Oggi non vado a Formello». Parole che lasciano pensare a un gelo che non riporta a un chiarimento diretto. Lotito ha delegato Fabiani, a cui è toccato il confronto, già avviato nella notte di San Siro. Così ieri a Formello c'è stato il chiarimento definitivo tra società e tecnico. I temi affrontati dal direttore sportivo sono stati diversi. Il mercato però è ormai superato, la Lazio ha sbagliato le prime due partite e deve assolutamente risalire la classifica. Sarri, come ha chiesto Lotito, sta coinvolgendo tutti, vedi Castellanos contro il Milan. Il Celtic e Atalanta come mete per l'avvio di una nuova stagione. Non c'è più tempo.