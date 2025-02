Lazio, Fabiani rivela: "Ci hanno chiesto diversi giocatori. In estate..."

A margine delle conferenze stampa dei nuovi acquisti, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto un punto della situazione sul capitolo cessioni. Il diesse biancoceleste ha rivelato di numerose richieste rifiutate per volontà del tecnico e della costruzione di uno zoccolo duro ambizioso. Ecco di seguito le sue parole: “Basic era in procinto di andare alla Cremonese, non è voluto andare. Poi il Sassuolo e non se n'è fatto nulla. Noi l'avremmo dato. Nel chiuso del suo stanzino il tecnico può pensare che sia utile anche per un cambio del sistema, non posso entrare nella testa dell'allenatore, devo assecondare le sue richieste ed esigenze. Non significa che la società non avalli, va dietro al tecnico come a volte può succedere il contrario. Se gli avessimo preso Nesta, il tecnico sarebbe stato il più contento al mondo. Ma la Lazio deve scovare profili importanti per creare uno zoccolo duro. Alcuni sembravano sconosciuti, invece in estate hanno rappresentato qualcosa di importante. Ci hanno chiesto diversi giocatori. Il tecnico ha messo il veto e noi abbiamo avallato, perché non vogliamo smantellare ma puntellare la squadra. A gennaio è così. A luglio si apre una nuova fase. Se do via il Taty, dovrò prenderne uno almeno di pari livello. La società non andrà mai a indebolire l'organico. In estate la Lazio poteva mettersi 150 milioni di euro nelle casse, abbiamo detto di no perché ci sono considerazioni che si fanno tra presidente, ds e allenatore. Bisogna rispettare anche la piazza. I veri acquisti sono state le richieste respinte per la vendita dei calciatori“.