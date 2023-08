Lazio, Fabiani su Pellegrini: "Voleva fortemente tornare, ha fatto grandi sacrifici"

Altra giornata di presentazioni in casa Lazio. Dopo Castellanos, Kamada e Isaksen, oltre al ds Fabiani, oggi è stata la volta di Luca Pellegrini e Rovella. L'ex Juventus è ritornato in biancoceleste e proprio il direttore sportivo, in conferenza stampa, ha sottolineato come il giocatore volesse solo la Lazio: "A distanza di pochi mesi ripresentiamo Pellegrini. Voleva fortemente la Lazio, la voleva talmente tanto che ha fatto dei grossi sacrifici. L'allenatore lo voleva fortemente, non vi nascondo che è stata una trattativa abbastanza complessa, ed è grazie a lui che si è conclusa nel modo migliore possibile. A nome di tutta la società lo ringrazio per questo gesto nobile che ha fatto per amore della Lazio".