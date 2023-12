Lazio, Fabiani sul mercato: "Lotito non si tirerà indietro. Abbiamo già..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Atletico Madrid-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Tra i temi affrontati, Fabiani si è soffermato anche sul mercato e alla domanda se la società stesse già facendo investimenti in vista della finestra invernale, ha risposto: "Credo che la proprietà, nella persona di Lotito, abba già iniziato a gettare le basi per un programma di ringiovanimento della rosa. Abbiamo portato alla Lazio già giocatori che faranno parlare di loro alla grande. Il mercato, un po' come i soldi, non dorme mai e se c’è qualcosa che possa tornare utile per la squadra di Sarri credo che Lotito non si tirerà indietro come ha fatto anche in estate".

