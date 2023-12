Lazio, Fabrizio Ferrari dubbioso: "Non la capisco, le prestazioni..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione della Lazio sembra essere ancora un grande punto interrogativo per molti. In particolare, le prestazioni in campionato non stanno convincendo gli addetti ai lavori, che non riescono a inquadrare il gioco della formazione di Sarri. A riguardo ne ha parlato l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari ai microfoni di TuttoMercatoWeb: il suo pensiero sui biancocelesti è piuttosto confuso e incerto. Ecco le sue parole: "Non riesco ancora a capire bene la squadra: alterna prestazioni con un gioco meraviglioso facendo punti e altre partite dove non rende come dovrebbe”.