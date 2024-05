Lazio, Faccini: "Luis Alberto ha mancato di rispetto. Giustamente Tudor..."

L'assenza di Luis Alberto in occasione della sfida con l'Empoli ha destato sospetti. Tudor l'ha motivata come una scelta presa in conseguenza della settimana di lavoro svolta, ma c'è stata la sensazione che possa essere stato l'ennesimo colpo di testa del Mago. In merito a quest'ultima ipotesi, ai microfoni di TMW, si è espresso Alberto Faccini: "C'era solo uno che poteva fare le bizze, Maradona, che poi ti faceva vincere coppe e scudetti. Luis Alberto ha mancato di rispetto, ci sono delle regole e la società giustamente ha deciso di puntare su Tudor e appoggiarlo. Non credo che il valore di un giocatore si deprezzi se escono fuori problemi di comportamenti, di screzi".

