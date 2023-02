Lazio, Fares è un'incognita: ultime ore per il passaggio in Turchia. E in Svizzera...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Mohamed Fares continua a essere un'incognita. L'algerino, nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, sembrava a un passo dal trasferimento in Turchia, tra le fila dell'Alanyaspor. Quando è giunto il gong che ha tolto ai club italiani la possibilità di trasferimenti, il pensiero comune era che l'operazione si sarebbe comunque concretizzata, approfittando dei giorni in più prima della conclusione del mercato turco. Ma le cose, almeno per il momento, non sono andate come ci si aspettava. Fares continua a essere un giocatore della Lazio, e la trattativa è sembrata man mano raffreddarsi. Se non dovesse arrivare il trasferimento, ci sarebbe comunque un'ultima chance: il mercato svizzero, e in particolare il Sion, che aveva mostrato interesse nei confronti dell'ex Spal. Lì il gong finale giungerà il 15 febbraio.

TORNA ALLA HOMEPAGE