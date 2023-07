Lazio, Fares: "Sarri? Un grande allenatore. Spero in futuro di..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa l'ottava giornata di allenamento ad Auronzo di Cadore. Al termine della seduta pomeridiana, la penultima prima dell'amichevole di domani contro il Primorje, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il terzino della Lazio, Mohamed Fares:

"Per fortuna che ogni tanto piove, altrimenti fa tanto caldo. Il ritiro sta andando bene, possiamo lavorare su quello su ciò che vuole il mister. Speriamo di uscire da qui con tante soddisfazioni. Quando fai una bella preparazione stai bene fisicamente, all'inizio è dura, ma poi arrivi bene per il campionato. Non è facile superare quello che ho passato, ma è il nostro lavoro, non dobbiamo mollare mai e lavorare sempre per noi e per la squadra. Siamo un bellissimo gruppo, una famiglia, andiamo tutti d'accordo per fortuna e non è così in tutti gli spogliatoi. Ci conosciamo tutti e c'è un bel feeling. Sarri è un grande allenatore, qua sta facendo bene. Io mi sto adattando al suo modo di gioco, spero di riuscire a convincerlo. Il mio ruolo? Sicuramente per me ci sarà qualcosa di nuovo, fa sempre bene imparare nuovi ruoli e movimenti. Io sono arrivato in Italia a 17 anni, mi sono rimasti molti anni ancora da giocare e spero di farli bene. Sto imparando la fase difensiva con Sarri, da quinto avevo più copertura, questo ruolo è più difensivo".