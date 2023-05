Lazio, Fascetti: "Io più rivoluzionario di Sarri? Sono stato il primo a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ha fatto la storia della Lazio. Le sue parole e i suoi risultati sono ancora oggi celebrati dai tifosi biancocelesti che lo ricordano con l'affetto che merita chi, nel momento più buio e difficile, ha ripresa la squadra per i capelli salvandola dall'oblio. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Eugenio Fascetti ha spiegato la differenza tra lui e l'attuale tecnico della Lazio, Maurizio Sarri:

"Ho visto le ultime due gare e non mi è parsa la Lazio. È stata ben controllata, eppure veniva da buoni risultati. I paragoni? I tempi sono diversi, come gioco mi sembra che Sarri vada avanti comunque col suo schema. E alla fine gli altri ti studiano. Tornando al paragone posso dire che io sono stato uno dei primi a parlare di imprevedibilità. Mi piacciono le squadre che cambiano aspetto durante le gare. Ripeto, se giochi sempre allo stesso modo ti scoprono. Sarri in ogni caso dove è andato ha fatto bene. Io e Sonetti comunque qualcosa di nuovo lo abbiamo portato e poi avevamo il vizio di vincere i campionati. In B, io e lui ne abbiamo vinti una decina".