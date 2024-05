Lazio, Felipe Anderson a Sky: "Serata difficile ma bella. La mia scelta..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima con la Lazio di Felipe Anderson. Il brasiliano ha salutato tutto il popolo biancoceleste nel match contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole nel post partita ai microfoni di SkySport: “È stata una serata per me difficile ma bella. Guardare indietro e vedere tutto quello che abbiamo passato insieme con questi colori mi rende fiero e felice. Grazie mille a tutti quelli che mi hanno sostenuto e spero che la Lazio continui a volare. La stagione ha condizionato la mia scelta? No, non c'entra niente. Nel calcio ci sta passare un momento difficile, io ne ho passati tanti. La mia è stata una selta dettata dal fatto che volevo tornare in patria per il mio popolo e giocare a calcio per loro".