Lazio, Felipe Anderson ancora senza gol in Champions: contro il Feyenoord per la prima gioia in carriera

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i protagonisti più attesi di Lazio-Feyenoord c'è senz'altro Felipe Anderson, l'uomo in più di Sarri. Il tecnico non ha mai fatto a meno di lui da quando è tornato alla Lazio (112 presenze su 112 partite disputate dalla squadra) e anche stasera spera nelle sue giocate per avere ragione degli olandesi. C'è però un piccolo particolare che balza all'occhio.

L'ex giocatore di Porto e West Ham ha collezionato sei presenze in Champions League fino ad ora in carriera e non ha mai trovato la via della rete. Infatti oltre alle tre di questa edizione, non è riuscito a timbrare il cartellino nemmeno nella stagione 2020/2021 con il Porto quando ha fatto una sola apparizione nella massima competizione continentale. Stessa sorte nel 2015 quando con l'aquila sul petto ha disputato il play off contro il Bayer Leverkusen sotto la guida di Pioli. Né all'Olimpico né in Germania è riuscito a sfatare questo tabù.

Stavolta l'occasione è di quelle importanti, da non farsela scappare per nessun motivo. Essere decisivo stasera potrebbe risultare fondamentale sia per il percorso europeo della Lazio, sia per iscrivere il suo nome nell'elité del calcio che conta, perché il fascino e il blasone della Champions League non hanno eguali.