Lazio, Felipe Anderson ha un regalo per i tifosi: "Maglia autografata e video"

© foto di www.imagephotoagency.it

Felipe Anderson chiama all'attenzione i suoi tifosi. Il 15 aprile l'esterno d'attacco spegnerà 30 candeline e per questo c'è un evento speciale. Non solo per lui, ma soprattutto per i tifosi della Lazio. In cosa consiste? La pagina su Instagram "Conquest Gestão de Atletas" ha avviato un'estrazione, grazie alla quale si potranno vincere 3 magliette autografate e un video esclusivo con un messaggio di Felipe Anderson. Ecco tutte le informazioni per poter partecipare e aggiudicarsi l'ambito premio (qui sotto il post per commentare): "IL COMPLEANNO DEI 30ANNI DI FELIPE ANDERSON STA ARRIVANDO E LUI VUOLE FESTEGGIARE INSIEME A VOI! CI SARÀ L’ESTRAZIONE DI UNA MAGLIA UFFICIALE DELLA LAZIO AUTOGRAFATA DA LUI! CI SARANNO 3 ESTRAZIONI, QUINDI 3 POSSIBILITÀ DI VINCERE. PARTECIPA ANCHE TU!

Per poter vincere, basta seguire le seguenti regole

segui @conquestgestaodeatletas

segui @fanderson

Fai commenti per Felipe con l’hashtag #felipeanderson30anni e tagga 1 persona per ogni commento (non sono validi profili falsi, negozi/marchi, fan club, celebrità). Più commenti, più possibilità hai di vincere.

PREMI: Saranno estratte 3 maglie ufficiali della Lazio per 3 vincitori diversi (Attenzione: non sarà possibile scegliere le taglie). Inoltre, il primo vincitore avrà anche un video esclusivo con un messaggio di Felipe Anderson.

✔️Puoi fare quanti commenti vorrai;

✔️Il tuo profilo deve essere aperto per permettere la verifica.

✔️Possono partecipare soltanto profili di privati;

✔️Il concorso è valido soltanto per i residenti dei seguenti paesi: Brasile e Italia. L’invio del premio avverrà entro 30 giorni dall’estrazione.

✔️La consegna è GRATUITA! il vincitore dovrà fornire i dati personali per l’invio, compreso il Codice Fiscale.

In bocca al lupo a tutti! Il risultato sarà comunicato il 15/04, sul nostro profilo".