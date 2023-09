Lazio, Felipe Anderson in viaggio verso Venezia: il motivo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica di riposo per la Lazio, dopo la sfida di ieri vinta contro il Napoli, e Felipe Anderson ne sta approfittando per godersi un po’ di tempo in compagnia della moglie e di amici. Il brasiliano e la sua dolce metà sono in viaggio verso Venezia, come testimonia la sua ultima story su Instagram, ma non per partecipare al Festival del Cinema. La coppia è stata invitata a un matrimonio.

