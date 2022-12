Lazio, Felipe Anderson instancabile: anche quest'anno sempre presente

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio inizialmente non era sembrata una mossa propriamente vincente. Il numero 7 però ha smentito tutti a suon di ottime prestazioni in cui è riuscito ad abbinare quantità e qualità. Per quanto concerne questo primo aspetto è praticamente impagabile. Lo scorso anno ha totalizzato 48 presenze in altrettante partite giocate dagli aquilotti tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Anche quest'anno il trend sembra il medesimo con 21 apparizioni. Ein plein in Serie A con 15 presenze e 3 reti e 6/6 in Europa League con tanto di rete realizzata all'esordio contro il Feyenoord. Una garanzia per mister Sarri a maggior ragione nelle ultime partite in cui FA7 ha dovuto ricoprire il ruolo di vice Immobile. Un esperimento che tutto sommato ha dato i suoi frutti e ha portato alle marcature decisive messe a segno nei big match contro Atalanta e Roma. Da gennaio tornerà prevalentemente a sgroppare sulla fascia destra nel suo ruolo naturale, ma all'occorrenza è pronto anche a districarsi nel ruolo da punta centrale. D'altronde Felipe giunto nel pieno della maturità calcistica farebbe di tutto per la "sua Lazio".

Pubblicato il 9/12 alle 12.00