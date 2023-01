Lazio, Felipe Anderson non ha dubbi: "Adoro questo". Il post scatena i tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo quasi, il campionato sta per tornare. È questione di ore e la Serie A accenderà di nuovo i weekend dei tifosi, momento attesissimo anche dai calciatori stessi che non vedono l’ora di tornare a vivere l’atmosfera dello stadio e l’adrenalina della gara. L’ultimo post di Felipe Anderson ne è la prova. Il brasiliano ha condiviso uno scatto che lo ritrae a tu per tu col pallone, intento a realizzare una delle sue giocate doc. Questo il messaggio che lo accompagna: “Adoro questo!”. Immagine che non è sfuggita agli occhi attenti dei supporter biancocelesti che, desiderosi di veder giocare la squadra del cuore, hanno speso parole al miele e d'incoraggiamento per il loro beniamino. Qualcuno scrive: "Craque", qualcun altro un sentitissimo "Daje" e ancora "Facce sognà".