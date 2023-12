Lazio, Felipe Anderson non molla: il post social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il momento difficile di Felipe Anderson. Il brasiliano in questa stagione sembra non riuscire a trovare la quadra, a esprimersi come fatto nella passata stagione quando con le sue giocate e i suoi gol ha contribuito a portare la Lazio in Champions. Il numero 7 non ha intenzione di mollare, anzi, continua ad allenarsi in vista della seconda parte di stagione come testimonia la storia postata su Instagram insieme al preparatore Alessandro Fonte: "Lavorando duro con il migliore!", queste le sue parole sui social.