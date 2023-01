Lazio, Felipe Anderson punta il Lecce: prima volta contro i salentini

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Quello del Via del Mare sarà il primo match in assoluto per Felipe Anderson contro il Lecce. I pugliesi infatti hanno giocato in Serie A solo nella stagione 2019/2020 ovvero una delle tre annate che il brasiliano ha passato lontano dalla Capitale. Nel primo quinquennio biancoceleste di FA7 dal 2013 al 2018 i salentini non hanno giocato nella massima serie ragion per cui l'eroe dell'ultimo derby contro la Roma non ha ancora dato saggio delle sue qualità al cospetto della compagine giallorossa. Chissà se il fattore cromatico non possa risultare benevolo anche in questa occasione. Il ritorno sulla corsia di destra può essere un ulteriore stimolo per "Pipe", che sulla fascia è stato spesso e volentieri decisivo.