Lazio, Felipe festeggia con Lohanne: la ricorrenza è speciale - FOTO

In casa Anderson è tempo di festeggiamenti. Dopo la mattina impegnativa e la seduta d’allenamento, il brasiliano è pronto a sorprendere la sua dolce metà. I due coniugi si sono sposati questa estate e oggi ricorre il sesto mese di matrimonio. Il biancoceleste ha voluto ricordare l’evento attraverso una story su Instagram in cui mostra con fierezza la fede al dito, ovviamente non è solo. Con lui c’è la moglie. Questo il messaggio che si legge: “6 mesi” accompagnato da un cuore rosso.

