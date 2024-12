Lazio, Ferrara avvisa le rivali: "Milan e Juve attente! Questa squadra..."

L'Athletic Club batte il Fenerbahce per 2-0 e toglie il primo posto in classifica alla Lazio. José...

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UN'ALTRA ITALIANA SU PRATI: I DETTAGLI Nella giornata di ieri vi avevamo parlato in esclusiva dell'interesse manifestato dalla Lazio per Matteo Prati, 20enne del Cagliari. L'idea è quella di puntellare a gennaio la rosa per quanto riguarda il centrocampo, reparto in cui la squadra di Baroni si... Nella giornata di ieri vi avevamo parlato in esclusiva dell'interesse manifestato dalla Lazio per Matteo Prati, 20enne del Cagliari. L'idea è quella di puntellare a gennaio la rosa per quanto riguarda il centrocampo, reparto in cui la squadra di Baroni si...