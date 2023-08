Lazio, Ferrari (ex collab. Sarri): "Il mister sarà arrabbiatissimo. Sul calciomercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre termina il mercato e la Lazio lavora per gli ultimi colpi, il campo inizia a dare i primi verdetti. La partenza dei capitolini è stata pessima: zero punti in due partite contro Lecce e Genoa. Un avvio anomalo tanto per i biancocelesti, quanto per Maurizio Sarri che, stando alle parole del suo ex collaboratore Fabrizio Ferrari ai microfoni di Radiosei, sarà di umore nero:

"Penso che a Sarri sarà arrabbiatissimo. È molto tempo che non parte con due sconfitte: accadde con l’Empoli e poi arrivò un'ottima stagione, ma la Lazio è un’altra squadra. Dopo la partenza di Milinkovic sono sicuro che Sarri starà dicendo che quando accade una cosa del genere, bisogna fare acquisti per tempo. Perché i nuovi avranno bisogno necessariamente di tempo per decollare. Anche l’inizio dello scorso anno non fu un granché a vederlo. I risultati invece furono buoni".

L'analisi di Lazio-Genoa, con un occhio verso Napoli

"C’è anche da dire che col Genoa, nonostante non mi sia piaciuto l'atteggiamento, c’è stata anche una buona dose di sfortuna, oltre alla modesta forma di Zaccagni e Anderson che sembrano i parenti lontani di quelli dello scorso anno. A Napoli Sarri ha sempre voglia di far bella figura e quindi penso preparerà la gara in maniera speciale. A dire la verità però non sono fiducioso perché la squadra è molto giù a livello atletico ed è difficile inventarsi qualcosa".

Calciomercato, Guendouzi e Bonnucci: il pensiero di Ferrari

"Guendouzi darebbe molto dinamismo in più. Non ha grandissima qualità, ma alla Lazio serve movimento. Ovviamente non è che arriva e con la bacchetta magica cambia tutto. Anche per lui ci vorrà tempo. Purtroppo tra ritardi di preparazione, infortuni e problemi climatici, l’inizio dei nuovi innesti è stato problematico. Su Bonucci dico che ci sono 4 difensori centrali e Sarri non ha bisogno di un altro. Se non esce uno tra Gila o Patric non capisco come possa entrare. Tra l’altro non so nemmeno come si sono lasciati Bonucci e il mister a Torino".