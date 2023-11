Lazio, Ferrari (ex collab. Sarri): "Sarri deve fare come l'Atalanta. In attacco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabrizio Ferrari conosce molto bene Maurizio Sarri. Suo ex collaboratore, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della Lazio, dicendosi ottimista in vista del futuro e non vedendo malcontento per la situazione attuale:

"Io non la vedo così nera per la Lazio. In questo momento è in lotta per un posto in Champions e nel girone ha ottime chance di passaggio del turno. Cosa che non era certo richiesta. L’obiettivo è di fare come ha fatto l’Atalanta, cioè una serie di piazzamenti importanti in campionato. Poi se si fa di più, ancora meglio".

ATTACCO -"Non dimentichiamoci che la scorsa stagione il brasiliano giocava sia da ala che da centravanti con numeri di assist e gol importanti. Quest’anno non solo non rende, ma sia Immobile che Castellanos numericamente non stanno garantendo grande apporto. L’argentino mi sembra un ottimo giocatore, ma non un grande realizzatore".