Lazio, Ferrari (ex collab. Sarri): "Se i giocatori non arrivano per tempo..."

Il mercato è iniziato da quattro giorni, la Lazio è alla ricerca dei rinforzi giusti per garantire a Sarri una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Tra i temi discussi in quest'ottica c'è quello delle tempistiche con Auronzo che si avvicina e, per il momento, nessun nuovo innesto a disposizione del tecnico. Su questo si è espresso, ai microfoni di Radiosei, l'ex collaboratore di Sarri, Fabrizio Ferrari:

"Per quanto riguarda il mercato estivo, penso che Casale sia il paradigma: se il giocatore non arriva per tempo, poi entra più lentamente negli schemi di Sarri. Lui ad esempio entrò in pianta stabile dopo sei o sette giornate. Mi sembra che la traiettoria sia quella di non vedere facce nuove per il ritiro, ma ovviamente non è detto. Il mercato è fluido e tutto può accadere. Piste Empoli? Corsi è amico di molte persone, ma quando si tratta di affari giustamente non guarda nessuno. Berardi sarebbe un innesto importante e non sono convinto della pista Juventus. Mi sembra più una pista balneare. Per la Lazio sarebbe un gran colpo".

Lazio, Scudetto possibile? Per Ferrari c'è ancora troppo divario con il Napoli

"Possibilità lotta scudetto per la Lazio? Serve allungare la rosa in tempi brevi. E’ talmente grande il divario in termini di punti col Napoli che sarà durissima. A oggi il Napoli ha perso Kim e l’allenatore, ma magari domani arrivano tre fenomeni. E’ troppo presto. Ritengo comunque che sia un obiettivo difficile da raggiungere".

Il ricordo di Vincenzo D'Amico

"Con D’Amico abbiamo lavorato assieme in Rai perché ero autore di una trasmissione di cui era ospite. Persona umile, disponibile, tranquillo con tutti. Un amicone. E un grande talento come calciatore. Ricordo una volta che si addormentò sul divano e lo chiamarono per la diretta all’ultimo istante. Tutti a ridere".