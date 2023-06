Lazio, Ferrari: "Questo il risultato più importante raggiunto da Sarri". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex collaboratore di Sarri, Fabrizio Ferrari, ha commentato la stagione della Lazio e le prospettive di mercato. Queste le sue parole: “Alla Lazio l'area scouting sta nascendo ora, fino a poco tempo fa era uno dei pochi top club senza. Gli Scudetti di Milan e Napoli sono figli del lavoro degli scout, che hanno preso giocatori come Leao, Theo, Kvaratskhelia. Il mercato va fatto così, la Lazio invece ha sempre fatto operazioni particolari. Il risultato più importante raggiunto da Sarri? L'unità di intenti. Non puoi tenere difesa alta se non c'è unità di intenti. Che è alla base di tutto. Penso anche al fatto che Luis Alberto abbia capito che la giocata facile era più fruttuosa rispetto a un colpo spettacolare. Cosa che Milinkovic per esempio non credo abbia compreso fino in fondo. Ricordo molte giocate in cui ha perso palla per fare cose difficili, consentendo agli avversari di ripartire in contropiede. Non sarebbe un disastro se non rimanesse con Sarri, a patto che ovviamente venga sostituito. Un po' quello che successe con Acerbi, che non aveva sposato il piano di Sarri. Al suo posto sono arrivati Casale e Romagnoli"

Lazio, Ferrari sul possibile sostituto di MIlinkovic e l’arrivo di Berardi

“Chi potrebbe sostituire Milinkovic? Uno potrebbe essere Zielinski. Ma il Napoli ha dimostrato che la forza di un club è anche quella di saper scegliere profili poco conosciuti (e quindi meno costosi) sbagliando poco. Berardi? È un giocatore importante, una garanzia. Alla Lazio servono 2-3 certezze e poi possono arrivare anche alcune scommesse. L'unico dubbio è il suo carattere. Per esempio ricordo che l'Inter scelse Politano a suo tempo proprio per questo motivo. Mi auguro che sia migliorato, così mi dicono”

Lazio, Ferrari sull’obiettivo della prossima stagione

“Deve fare il percorso che fece l'Atalanta. La Lazio ha anche più blasone. Il primo anno in Champions la Dea investì su due giocatori, Muriel (20 milioni) e Malinovskyi (13,7, spendendo parte del budget acquisito dalla qualificazione alla Champions. Poi l'anno dopo ha confermato la sua presenza in Champions e così ha proseguito con Pasalic (15), Miranchuk (14,5) e Lammers (10). La Lazio non deve pensare di andare avanti in Champions, deve dare priorità al campionato: per crescere è fondamentale rimanere ancora tra le prime quattro in classifica e fare la Champions più anni consecutivi”

Lazio, Ferrari su Sarri

“In campo mi sembra sia sempre lo stesso. Anche a livello di comunicazione non è cambiato. Usa le conferenze stampa per mandare messaggi, non per rispondere ai giornalisti. Se una cosa non gli sta bene, la dice. Forse rispetto al solito ha fatto meno gol su palle inattive, un aspetto che ha sempre curato tanto. Era successo la stessa cosa alla Juventus, ma lì era molto seguito. Non ha avuto una società che lo ha appoggiato, nonostante abbia vinto comunque lo scudetto. E poi abbiamo visto come è andata la squadra dopo il suo esonero. Ricordo ancora alcuni titoli di giornale sui suoi successori..."

