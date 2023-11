Lazio - Feyenoord, Immobile carica i compagni: il gesto del capitano - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sarri ha negato quella di questa sera sia una partita da dentro o fuori, ma la sua importanza è indiscutibile. La Lazio scenderà in campo per i tre punti, per agigustare il girone, ma anche per prendersi una rivincita personale sul Feyenoord, dopo le due sconfitte consecutive (una risalente allo scorso anno in Europa League) inflittegli dalla squadra di Slot. A conferma del valore del match che inizierà tra pochi minuti è il gesto del capitano Ciro Immobile. Dopo essere andato insieme alla squadra a salutare i tifosi, il bomber biancoceleste ha chiamato la squadra a rapporto, si è messo al centro del cerchio e da vero leader la ha caricata in attesa dei 90' che li aspetta.