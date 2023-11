Lazio-Feyenoord, Romagnoli a LSC: "Abbiamo concesso pochissimo ad una squadra che segna sempre"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita contro il Feyenoord in cui la Lazio è riuscita ad imporsi per 1-0 ha parlato a Lazio Style Channel Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste insieme a Patric ha innalzato una vera muraglia concedendo di fatto le briciole a Gimenez e compagni. Queste le sue impressioni dopo l'importantissima vittoria che rilancia gli uomini di Sarri nel girone E di Champions League: "Siamo riusciti a concedere poco ad una squadra che solitamente va sempre a segno a testimonianza dell’intensità che abbiamo messo stasera. Per il passaggio del turno sarà decisiva la sfida in casa col Celtic, dobbiamo assolutamente vincere per cercare di andare avanti. Derby? Vale tre punti, ma sappiamo che non è una partita come le altre e quanto conta per noi e la nostra gente. Ma inizieremo a pensarci da domani".