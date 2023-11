Lazio-Feyenoord, Vecino a LSC: "Dobbiamo essere più cattivi e aggressivi. Speriamo che stavolta..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A pochi minuti dall'inizio di Lazio-Feyenoord ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Matias Vecino che lo scorso anno con la sua doppietta diede il largo alla vittoria per 4-2 dei biancocelesti contro gli olandesi. Ecco qual è la ricetta del centrocampista uruguagio per avere ragione degli uomini di Slot: "Servirà la miglior Lazio sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, speriamo di fare una bella gara e di portare a casa la vittoria. Loro sono una squadra aggressiva e intensa con buoni giocaotori, vediamo quando inizia la partita che atteggiamento avranno sapendo che sono più avanti di noi in classifica. Ma questo non cambia nulla per noi. Dobbiamo essere più aggressivi e cattivi sotto porta. Io sono lo stesso della partita della passata stagione. Speriamo che stavolta vincere contro il Feyenoord qui ci porti a passare il girone, cosa che purtroppo non è avvenuta lo scorso anno".