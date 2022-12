Lazio, finalmente Immobile: "Dopo due mesi..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo un mese scende in campo e batte in rimonta il Galatasaray grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. In campo anche Ciro Immobile, tornato dall'infortunio, che non mette la sua firma ma finalmente torna a giocare. Al termine della gara il bomber ha espresso la sua felicità sui social: "Bello rimettere piede in campo dopo due mesi. Forza Lazio!".