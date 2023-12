Lazio, finalmente rimonta: ai biancocelesti mancava da...

Una bella Lazio ribalta in casa il Frosinone dopo essere andata sotto a inizio ripresa. Al vantaggio su rigore di Soulé rispondono nell'ordine Castellanos, Isaksen e Patric. Grande reazione da parte degli uomini di Sarri che mettono in campo voglia, carattere e orgoglio. Finalmente una rimonta per i biancocelesti che non capovolgevano il risultato in Serie A da più di un anno, più precisamente dal 14 agosto 2022. La partita in questione è Lazio-Bologna 2-1 della passata stagione, reti di Arnautovic per i rossoblu, Immobile e autogol di De Silvestri per i capitolini.

Pubblicato il 29/12 alle 22.47