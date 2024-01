Lazio, Fiore: "A Roma i migliori anni della mia carriera. Il derby..."

Il 9 gennaio di quest'anno è una giornata particolare per la Lazio e i laziali. Giorno del centoventiquattresimo compleanno è anche la vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex giocatore biancoeleste Stefano Fiore ha toccato entrambi i temi:

"A distanza di anni sentire le mie imprese con la Lazio mi provoca ancora un brivido. Da giocatore si provano grandi gioie, soprattutto quando arrivi a certi livelli. Vittorie e trofei sono cose che rimangono e quella Coppa Italia in biancoceleste è uno dei più belli, anche perché sono stato protagonista come miglior marcatore della competizione. L'ho vinto nella squadra che è stata la tappa più importante della mia carriera, al termine di un ciclo importante per il mondo Lazio, quello di Mancini".

IL DERBY DELLA CAPITALE - "Io non ho avuto il piacere di giocare altri derby oltre quello di Roma. È una partita che va oltre il semplice risultato, forse anche in maniera esagerata ed errata può valere una stagione. Eliminare domani una delle più squadre per i tifosi di Lazio e Roma è più importante anche di un trofeo. Ai miei tempi ricordo una pressione molto forse e che da calciatore non potevi non percepire. Spesso te la porti in campo, sai che devi vincerla, ma soprattutto che non puoi perderla".

LAZIO A CONFRONTO - "Il paragone tra questa e la mia Lazio? Forse è meglio paragonare quella dello scorso anno. In questa stagione raramente ha fatto vedere bel calcio. Penso che Sarri stia cercando una nuova strada per il suo calcio. Le similitudini sono nella voglia di proporre calcio, cambia il modulo, ma non la voglia di produrre gioco offensivo partendo dal basso. Parliamo quasi di un'epoca diversa, c'è tanta differenza anche negli interpreti".

ROVELLA O CATALDI NEL DERBY? - "Sarri lo sa meglio di me. Rovella ha scalato in fretta le posizione, scalzando un Cataldi che lo scorso anno ha fatto un campionato eccezionale. Il Rovella visto a Udine mi sembra difficile vederlo fuori, ha fatto una grande partita in entrambe le fasi, si vede di più in fase difensiva, ma copre benissimo il campo. Cataldi vorrà giocare, essendo romano può avere uno stimolo in più. Dovrà essere bravo Sarri a capire quale dei due è più adatto, ma sono due giocatori che non faticheranno a trovare motivazioni".

FIORE E LUIS ALBERTO"Io paradossalmente ho giocato molti anni della mia carriera fuori ruolo, facendo l'esterno. Il classico trequartista a quei tempi non trovava spazio se non nei due laterali di centrocampo, farlo oggi sarebbe una bestemmia, immaginiamoci oggi chiedere a Luis Alberto fare quello che fa Zaccagni. Lo spagnolo è quello che mi assomiglia di più, io avrei dovuto giocare lì. Spesso bisticciavamo con Mancini perché io mi facevo attrarre dal centro, lui mi voleva largo per una questione di equilibrio".

VECINO - "Vecino probabilmente merita più spazio, ma credo che Sarri pagherebbe per vederlo continuare a fare così. Per come è strutturato il centrocampo della Lazio trova poco spazio perché comunque rispetto agli altri ha qualcosa in meno fisicamente, a livello dell'intensità. Ha però cose che non hanno altri come il senso del gol, del movimento.