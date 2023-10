Lazio, Fiore: "Bonucci? Con Sarri non può proprio giocare"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Stefano Fiore, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TvPlay riguardo un possibile ritorno di Bonucci in Italia. Il difensore, ex Juventus, sta avendo non pochi problemi all'Union Berlino, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Ecco il suo pensiero: "Bonucci di nuovo in Italia, magari proprio a Roma? Era logico che avesse dei problemi. Tecnicamente non serve né alla Lazio né alla Roma. Nei giallorossi sarebbe un doppione di Smalling, mentre con Sarri proprio non potrebbe giocare perché non è adatto a una difesa a quattro”.