Lazio, Fiore: "Immobile non è il problema. Bayern superiore, ma..."

L'occasione mancata da Immobile e i tre gol del Bayern Monaco sono ancora negli occhi di tutti i tifosi della Lazio e degli addetti ai lavori. Lo ha confermato anche Stefano Fiore, ex calciatore biancoceleste, che ai microfoni di TvPlay si è soffermato sulla gara dell'Allianz Arena e sulla prestazione del numero 17. Di seguito il suo pensiero.

“Se Immobile avesse segnato forse sarebbe cambiato qualcosa. Serpeggiava un briciolo di ottimismo e il vantaggio di 1-0 aveva fatto pensare che la Lazio potesse passare il turno. Alla fine il pronostico è stato rispettato, anche se la partita d’andata aveva creato qualche aspettativa di troppo. Qualche rimpianto c’è forse per la gara di andata, ma al ritorno il Bayern ha fatto valere la sua netta superiorità. Forse con il gol di Immobile si poteva pensare a un altro secondo tempo. Anche in Real-Lipsia i tedeschi hanno sprecato tante occasioni, forse per inesperienza. Il Bayern non è travolgente come a inizio stagione, ma resta una grande squadra. Per una mezz’ora la Lazio è stata in partita: se si fosse andato al riposo sull’1-0 forse la partita avrebbe preso un’altra piega. I bavaresi dispongono di una rosa di gran lunga migliore rispetto alla Lazio, ma nel calcio tutto può succedere”.

“Immobile non è un problema per la Lazio. In questi anni è stato devastante e avrà saltato solo una manciata di partite. Quest’anno ha avuto tanti infortuni e sta pagando uno stato di forma non eccezionale. Mi sembra poco pericoloso in avanti, un po’ come tutta la Lazio. La squadra di Sarri non è spumeggiante come l’anno scorso e anche lui ne risente. Va poi detto che gli attaccanti acquistati in questi ultimi anni segnano anche meno di lui“.